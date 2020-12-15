İşte SDG ile PKK bağlantısı!

Terörist elebaşı SDG'nin sözde genel komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
"SALDIRILAR DURDURULMALIDIR"
AA'daki habere göre Şahin, "KDP'nin PKK gerillalarına yönelik saldırısı utanç vericidir ve Kürt davasının kazanımlarına zarar verecektir. Sorunların diyalogla çözülmesi ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
PEŞMERGE, TERÖR ÖRGÜTÜYLE ÇATIŞMIŞTI
Irak'ın Duhok vilayetinde önceki gece terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, 1 Peşmerge hayatını kaybetmişti.
SDG, PKK'NIN PARAVAN YAPILANMASI
ABD'nin YPG/PKK ile Araplar arasında ittifak kurmak amacıyla inşa etmeye çalıştığı "SDG" çatısı, terör örgütü tarafından paravan olarak kullanılıyor.
ABD "BAĞLANTI YOK" DİYORDU
ABD, SDG'nin PKK ile organik bağları olmadığını iddia ederken Şahin’in son paylaşımı bu açıdan dikkati çekti.
BARZANİ: "PKK, SDG'NİN SİLAHLARINI ALMASIN"
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG'ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK'nın faydalanmaması ve SDG'nin terör örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söylemişti.
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