İşte Samsunspor'un Konferans Ligi fikstürü!
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un lig aşaması fikstürü belli oldu.
Kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi'ndeki ilk hafta maçında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak.
Samsunspor, lig aşamasının son mücadelesinde ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü Mainz'a konuk olacak.
Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşmişti.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde maç takvimi şöyle:
2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova -Samsunspor
23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor-Dinamo Kiev
6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-Hamrun Spartans
27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor
11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK
18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor