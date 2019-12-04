IFAB oyun kurallarına göre penaltıda ihlaller ve cezalar
Hakem penaltı vuruşunun kullanılması için işaret verdiğinde, vuruş yapılmalıdır; eğer vuruş zamanında yapılmazsa, hakem penaltı vuruşunun kullanılması için tekrar işaret vermeden önce disiplin cezası uygulayabilir.
Eğer top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri gerçekleşirse:
• penaltı vuruşunu yapan oyuncu veya oyuncunun takım arkadaşı ihlalde bulunursa:
• eğer top kaleye girerse, penaltı vuruşu tekrarlanır eğer top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve oyunu endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatır
• Aşağıdaki durumlarda, gol atılıp atılmadığına bakılmaksızın oyun durdurulur ve endirekt serbest vuruş ile oyun tekrar başlatılır:
• Penaltı vuruşunun geriye doğru vurulduğu durumlarda, penaltı vuruşunu yapacağı belirlenen oyuncunun takım arkadaşı vuruşu kullandığında; hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir
• Topa vurulduğunda ve top açık bir şekilde hareket ettiğinde oyundadır. Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunana kadar topla tekrar oynayamaz. Penaltı vuruşu, topun hareketi durduğunda, top oyun dışı olduğunda veya hakem oyun kuralları ihlali nedeniyle oyunu durdurduğunda tamamlanır.
Penaltı vuruşlarının yapılması ve tamamlanması için maçın her iki yarısının ve uzatma devrelerinin sonunda ilave süre verilir. İlave süre verildiğinde penaltı vuruşu yapıldıktan sonra, topun hareketi durduğunda, top oyun dışı olduğunda, savunma takımının kalecisi hariç başka bir oyuncu (vuruşu yapan dahil) tarafından oynandığında, veya hakem vuruşu yapan oyuncunun veya takım arkadaşının oyun kurallarını ihlali nedeniyle oyunu durdurduğunda vuruş tamamlanır. Eğer bir savunma oyuncusu (kaleci dahil) bir ihlal yaparsa ve penaltı kaçırılırsa, /kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır.
• vuruşu yapan oyuncu hız almayı tamamladıktan sonra topa vurur gibi yapıp yanıltırsa (hız alırken yanıltmaya izin verilmektedir); hakem vuruşu yapan oyuncuya ihtar verir
• Kaleci ya da takım arkadaşının oyun kurallarını ihlal etmesi durumunda;
• eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır, eğer top kaleye girmezse, penaltı vuruşu tekrarlanır; eğer ihlali gerçekleştiren oyuncu kaleci ise ihtar verilir
• Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:
• Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.
Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.
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