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Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda 'çevre ve iklim değişikliği' alanındaki yeni planlamayı açıkladı

Bakan Özer, "Tüm okullarımızda 2022'de yeni bir başlangıç yapacağız. 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' projesiyle ilgili çalışmaları tamamladık. 2022 yılında ocak ayı itibarıyla da projeyi devreye sokacağız" dedi

27.12.2021 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
İşte okullarda çevre ve iklim değişikliği alanındaki planlama
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ocak 2022 itibarıyla okullarda "Temiz Okul ve Temiz Enerji" projesiyle ilgili çalışmaları başlatacaklarını, bu kapsamda çevre bilinciyle ilgili çok sayıda modelin okullarda uygulamaya konacağını bildirdi.

Özer, okullarda çevre ve iklim değişikliği ile ilgili başlatacakları yeni çalışmaları anlattı. Çevre eğitimi müfredatına iklim değişikliğinin de eklenmesi sürecinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütüldüğünü belirten Özer, Türkiye'nin dönem başkanlığını aldığı Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nda (COP22), konuyla ilgili açıklamayı Bakan Kurum ile yaptıklarını hatırlattı.

Eğitim müfredatında 2022'den itibaren iklim değişikliği ve çevre bilinciyle ilgili dönüşümleri başlatma kararını açıkladıktan bir hafta sonra uygulamaya geçtiklerini belirten Bakan Özer, 6, 7 ve 8. sınıftaki dersin ismini değiştirme, içeriğini zenginleştirme ve saatlerini artırma yönündeki çalışmayı tamamladıklarını kaydetti.

Özer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile önümüzdeki haftalarda öğretmenlerimize çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili de bir eğitim verilmesi yönünde ortak bir çalışma yürütüyoruz, kamuoyuna da açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

"21 ÜLKEYE DENEYİMLERİMİZİ AKTARMA İMKANI OLACAK"

Bakan Özer, Türkiye'nin COP22'deki dönem başkanlığında Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülke arasında, çevre bilinciyle ilgili müfredat değişikliğini yapan ilk ülke olmasının kendisini sevindirdiğini kaydetti.

Mahmut Özer, Türkiye'nin, dönem başkanlığını fırsata çevirerek bu 21 ülkeyle deneyimlerini paylaşacağını, eğitim süreçlerine dahil edilen çevre bilinciyle "Temiz Akdeniz"i oluşturma imkanının doğacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da bir ilkokuldaki kütüphanenin açılışı sırasında, çocuklara çevre bilinci kazandıracak 250 bin kitap müjdesi verdiğini hatırlatan Bakan Özer, "İnşallah ocak ayı itibarıyla bu kitaplar da kütüphanelerimizde yerini almaya devam edecek. Dolayısıyla kütüphanelerdeki kitap sayımız da her geçen gün, hem sayısı hem de çeşitliliği artarak devam edecek." dedi.

"SORUNU ÇÖZMEK, SADECE MÜFREDATLA YAPILABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Bakan Özer, çevre eğitimi ve iklim değişikliği müfredatı güncellenirken bilim insanlarıyla çalışıp çalışılmayacağına ilişkin soru üzerine, iklim değişikliği ile ilgili sorunun çözümünün sadece müfredatla yapılamayacağına dikkati çekti.

"İklim değişikliği, çevre bilinci, tasarruf ve çevreyi kirletmemeyle ilgili davranışları değiştirmemiz gerekiyor." diyen Özer, amaçlarının, okullardaki öğrencilerin bu kültürle yetişmesi olduğunu belirtti.

Özer, tüm okullarda 2022'de yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Temiz Okul ve Temiz Enerji projesiyle ilgili çalışmaları tamamladık. İnşallah 2022 yılında ocak ayı itibarıyla da o projeyi devreye sokacağız. Su tasarrufundan güneş panelleri ile enerji üretimine, yağmur suyunun geri dönüşümünden atıkların değerlendirilmesine kadar, çok sayıda çevre bilinciyle ilgili model, okullarımızda uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla çocuklarımız o ortamın içerisinde, fiziki dönüşümün de sürekli yapıldığı, çevreye hassasiyetin gösterildiği bir ortam içerisinde eğitim almaya devam edecekler."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çalışmaların etkisine değinerek, "Sadece dersteki bilişsel bilgilendirmenin ötesinde yaşama da sirayet eden, davranış biçimini de etkileyen bir dönüşümle bu süreç çok daha kalıcı kılınacak. Zaten bizim geleneğimiz ve medeniyetimizde doğayla, kainatla bir kavga yok, barış ortamı var. İnşallah onunla da ilişkilendirerek çok daha iyi bir şekilde süreci yönetebilme imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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