İşte Leonardo Bonucci'nin yeni görevi!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de forma giyen ve sezon sonu da futbola veda eden Leonardo Bonucci'nin yeni adresi belli oldu.

Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nın teknik heyetine katıldı. 37 yaşındaki antrenör, teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını yapacak.

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Leonardo Bonucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakma kararını çok önceden almıştım. Zaten aklımda 37 yaşında kariyerimi noktalama düşüncesi vardı ve bu kararı kendim aldım. En iyi kararları kendinizle barışık olduğunuzda alırsınız. Ben de öyle yaptım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim. Şimdi benim için yeni bir dönem başlıyor. Kariyerimi antrenör olma yönünde ilerletmek için çalışmalar yapacağım." demişti.