Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, kum zambaklarının nesli tehlike altında olan ve uluslararası sözleşmelerde korunan türler arasında yer aldığını söyledi.
DHA'nın haberine göre kum zambaklarının kritik seviyede olan türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alır" dedi.
Kum zambaklarını sökenlere 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 73 bin 747 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri'ne bilgi verilmesini istedi.
Datça'da 20 yıldır balıkçılık yapan 51 yaşındaki çevre gönüllüsü Göksel Şimşek, kum zambaklarının sezonun en güzel zamanı olan eylül ayı ortalarında açtığını hatırlatarak, "Ekim ayı ortalarına kadar yaşama şansları buluyorlar. Sonra bir daha ki seneye kadar kayboluyorlar. Hiç olmazsa bir ay rahatça açabilecek ortam sağlamalıyız ki, güzelce açsınlar, kokularını dilediğince çevreye yaysınlar. Datça'ya 20 yıl önce geldiğimde, kum zambakları doğal ortamlarında insanlarla barışık varlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak son 5 yıldır sayıları hızla giderek azalmaya başladı. Turizm arttı, insan sayısı artı, kum zambakları zarar görmeye başladı" dedi.
Datça'da tatilini geçiren 37 yaşındaki İstanbullu bankacı Mehmet Ali ise doğada kum zambaklarıyla ilk kez karşılaştığını belirterek, "Kum zambaklarının korunması için en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Datça Belediyesi, bu sahilde açan kum zambaklarına sahip çıkmalıdır. Dünyada nesli tehlike altında olan kum zambaklarını gelecek nesillere miras bırakmak istiyorsak eğer, bu bölge koruma altına alınmalıdır. Bugün burada kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Kum zambaklarını görmek, fotoğraflamak beni mutlu etti. Umarım, gelecek nesillerde kum zambaklarını görme şansına ulaşırlar" diye konuştu.
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