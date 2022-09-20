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İşte Kraliçe II. Elizabeth’in favori kokteyli...

İşte Kraliçe II. Elizabeth’in favori kokteyli: Dubonnet ve Cin!

70 yıl tahtta kaldıktan sonra 8 Eylül’de hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in vefatı ülkeyi yasa boğdu. Kraliçeye saygı ve şükranlarını sunmak üzere yüz binlerce insan dört gün boyunca kraliçenin naaşını saatlerce süren kuyruğa rağmen ziyaret etti.

20.09.2022 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • İşte Kraliçe Elizabeth’in favori kokteylinin büyüleyici hikayesi ve tarifi.

    Kraliçenin favori kokteyli olan Dubonnet ve cin karışımı aslında Fransız kökenli bir içecektir. Kokteyl 1920’lerde oldukça popüler olmuş ve kraliçenin annesinin de favorisi haline gelmiştir.

  • Aromatik şarap, frenk üzümleri, siyah çay çeşitleri ve kinin de dahil olmak üzere çeşitli otlar ve baharatlarla hazırlanan bir Fransız şarabıdır. Fransız üretimi şarap Kraliyet ailesi için o kadar önem kazandı ki 2021’de ödüllendirildi.

  • Dubonnet ürününün satışları ise ödüllendirmeden sonra %100 sıçrayarak patladı ve ülkenin süpermarket zincirlerinde kısa süreliğine tükendi.

  • Kraliçe Elizabeth’in cin ve Dubonnet kokteyli o kadar ün sahibi oldu ki Londra’nın beş yıldızlı otellerin barları bu kokteylden esinlenerek yeni çeşitler geliştirdi.

  • Duboonet – Cin Kokteyl Tarifi

    29 ml cin (Kraliçe Gordon London Dry Gin tercih etmiştir)

    58 ml Dubonet şarap

    Yarım limon dilimi

    Buz küpleri

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