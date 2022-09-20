Aromatik şarap, frenk üzümleri, siyah çay çeşitleri ve kinin de dahil olmak üzere çeşitli otlar ve baharatlarla hazırlanan bir Fransız şarabıdır. Fransız üretimi şarap Kraliyet ailesi için o kadar önem kazandı ki 2021’de ödüllendirildi.