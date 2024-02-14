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        Haberler Yaşam İşte Kenya'nın sokak yemekleri

        İşte Kenya'nın sokak yemekleri

        Bir ülkenin, şehrin kültürünü ve coğrafyasını en iyi şekilde keşfetmenin yolu sokak yemeklerinden geçiyor. Peki Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ne tür sokak lezzetleri tüketiliyor? İşte Kenya'daki sokaklar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:19
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          Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'deki tezgahlar gece geç saatlere kadar açık...

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          Kentteki tezgahlar, yöresel lezzetleri sunarken kentin sokak kültürünü keşfetme imkanı sağlıyor.

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          Tezgahlarda genellikle kurutulmuş balıklar, hamur kızartmaları, sebzeler, meyveler görülüyor.

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          Seyyar satıcıların satış yaptığı yemekler, uygun fiyatlı olması nedeniyle halk tarafından rağbet görüyor.

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          İşte sokak lezzetlerinden kareler!

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