Orta Doğu’da bu kupanın ilk kez organize edildiğini ancak Katar’ın küçük bir ülke olduğunu belirten İsviçreli futbol adamı, “Futbol ve Dünya Kupası, Katar için çok büyük” dedi. Katar, yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve kötü çalışma koşulları iddialarının yanı sıra 3 milyondan az nüfusa sahip olması nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmadığı için eleştiriliyor.