Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor... UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci haftasında ağırladığı Rennes ile 3-0'dan dönerek 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yeniden yakalarken Portekizli teknik direktör de kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.
EN BÜYÜK PAY JORGE JESUS'UN
Jorge Jesus yönetiminde bu sezon Avrupa Ligi gruplarında çıktığı beş maçta 11 gol atan Fenerbahçe, grupta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup durumda. Rennes karşısındaki geri dönüşle beraber Avrupa'daki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran sarı-lacivertliler, bu konuda kulüp rekorunu da egale etmiş oldu. Uzun yıllar Avrupa'da büyük başarılara imza atan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, bu rekorda şüphesiz en büyük pay sahibi.
AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON 13 MAÇI KAYBETMEDİ
Avrupa Ligi gruplarında görev yaptığı son 13 maçı kaybetmeyen Jorge Jesus bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alırken 5 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının takımları söz konusu maçlarda 36 kez gol sevinci yaşadı.
Çalıştırdığı takımlarla Avrupa Ligi'nde bugüne kadar toplam 65 maça çıkan Jesus, bu maçların 37 tanesinde galibiyete ulaşırken , 13 kez mağlubiyet, 15 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. 2012/13 ve 2013/14 sezonlarında Benfica'ya üst üste iki kez final oynatan tecrübeli çalıştırıcı, 4 kez çeyrek finalde, 1 kez de yarı finalde Avrupa Ligi'ne veda etti.
Bu yaz imza attığı Fenerbahçe'de Avrupa serüvenini Şampiyonlar Ligi ön elemesinde açan Jorge Jesus, Dinamo Kiev mağlubiyetinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Slovacko ve Austria Wien'i saf dışı bırakarak gruplara kalan Jorge Jesus'un bileği B Grubu'ndaki beş maçta da bükülmedi.
FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ SEZONU
B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'yla mücadele eden sarı-lacivertliler beş maç sonunda rakip filelere 11 gol göndermiş durumda. Opta'nın aktardığına göre Fenerbahçe bu grafik ile Avrupa kupalarının bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.
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