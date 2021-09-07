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Haberler Sağlık İşte İstanbul'da 15-19 yaş arası aşılananların sayısı! - Haberler

İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Covid-19 aşısı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı olduğunu bildirdi

07.09.2021 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
İşte İstanbul'da 15-19 yaş arası aşılananların sayısı! - Haberler
İşte İstanbul'da 15-19 yaş arası aşılananların sayısı!
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AA

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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