Berke Özer: Çok iyi bir Fenerbahçeli olan Berke Özer özellikle Volkan Demirel'in dönmesiyle daha da iştahlandı. Kampın neşe kaynaklarından biri olan Berke, özellikle genç oyunculara Fenerbahçelilik aşılama konusunda önemli rol üstleniyor.