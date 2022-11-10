İşte İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konser serisinde bu sezon yer alacak isimler belli oldu.
İş Sanat’ın 23. sezonunun 'Parlayan Yıldızları' belirlendi... İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konser serisinde yer alacak Ekim ayında yapılan seçmelerin ardından açıklandı.
Buna göre Eren Binici (vurmalı çalgılar), Erkin Can (vurmalı çalgılar), Nergis Boran (şan), Özberk Miraç Sarıgül (gitar), Nilsu Öztaş (obua), Özgür Deniz Akalın (piyano), Adasu Sılay (flüt), Sarp Kudun (trombon), Kağan Berişan (korno), Efe Yaşar (vurmalı çalgılar), Tuna Yeşil (piyano), Sofiko Tchumburidze (keman), Çağla Ulusev (viyola), Şule Berna Kontaş (viyolonsel), Can Saraç (piyano), Alaz İkiz (piyano), Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne almaya hak kazandı.
İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç, 2002 yılından bugüne, 100’e yakın genç müzisyene destek veren Parlayan Yıldızlar’ın seçmelerinde bu yıl da yoğun bir taleple karşılaştıklarını, birbirinden yetenekli genç müzisyenlerin içinden bu sezonun yıldızlarını belirlerken zorlandıklarını söyledi. Daha fazla müzisyene destek olmak için konser sayısını artırdıklarını açıklayan Turaç, “Geçen sezonlarda 6 konserde 12 müzisyene yer verirken bu sezon 8 konserlik serimizde 16 genç müzisyene İş Kuleleri salonumuzda konser imkânı sağlayacağız” dedi.
İlki 12 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek Parlayan Yıldızlar konserleri, İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen “Meriç Soylu Ödülleri” ile sona erecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!