Son gelişmelerde ise İPhone 14 serisinin sadece ürün olarak değil tamirat işlemelerinin de çok pahalı olacağı gözler önünde.

Apple Türkiye, resmi sitesinden İPhone 14 serisinin servis ve onarım fiyatlarını duyurdu. Bazı kategorilerde fiyatlar makul kabul edilebilir olsa da birkaç onarım ücreti İPhone harici telefonların fiyatına ulaşmış durumda.