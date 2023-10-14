Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.113,30 %-1,77
        DOLAR 27,7993 %0,20
        EURO 29,2772 %0,06
        ALTIN 1.725,74 %3,56
        FAİZ 21,93 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 20,31 %4,25
        BITCOIN 26.881,00 %-0,36
        GBP/TRY 33,8183 %-0,07
        EUR/USD 1,0509 %-0,18
        BRENT 90,89 %5,69
        ÇEYREK ALTIN 2.821,59 %3,56
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! Tarım Kredi Kooperatif Market 6-19 Ekim indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi - Merak Edilenler Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 6-19 Ekim indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market her ay olduğu gibi Ekim ayında da indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Birbirinden farklı birçok ürünün indirime girdiği Tarım Kredi Market kataloğunu haberimizde derledik. İşte 6-19 Ekim Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 07:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğunda bu ay, ayçiçek yağı, bakliyat, salça, kaşar, peynir, temizlik ürünleri, atıştırmalıklar, et ürünleri, meşrubat ve daha birçok ürün indimli ürün raflardaki yerini aldı. İşte 6-19 Ekim Tarım Kredi Market indirimli ürünler...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38
        • 39
        • 40
        • 41
        • 42
        • 43
        • 44
        • 45
        • 46
        • 47
        • 48
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Habertürk Anasayfa