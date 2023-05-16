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“KINAMIZ VAR!”

Herkes Altan’ı ağlatmak için çabalarken onun yerine Füsun’un ağlaması yüzleri güldürüyor. Diğer tarafta erkek tarafı ise çılgın bir partiye gidiyor ve kahkaha dolu dakikalar yaşanıyor.

İşte Güzel Günler’in 23. Bölüm Tanıtımı;

GÜZEL GÜNLER’İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mihran her şeyi göze alarak Selma ve Leylim’i eve getirdi. Saliha, Selma’yı karşısında görünce bu durumdan hiç hoşlanmayıp evdekilere karşı tavır aldı. Atakan ve Altan kafeyi yeniden açmak için Cemre ve Derin’le birlikte hızla çalışmalara başladı. Hem kafeyi yeniden hayata döndürmek hem de sipariş edilen kahveleri temin etmek için seferber olan ekip Selma ve Leylim’in kaldığı yeri baştan aşağı yeniledi. Füsun’un Feyyaz’a olan aşkını fark eden Hakim, durumu Kıymet’e nasıl söyleyeceğinin derdine düştü.

Kıymet ise fotoğraf çekimi için tüm ailenin hazır bir şekilde gelmesini söyledi. Aleyna’nın kız arkadaşları için istediği özel siparişleri hazırlamak için çabalayan Füsun, Aleyna’nın suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Kıymet, Aleyna’nın Füsun’a söylediklerine sessiz kalmadı ve Füsun’un arkasında durarak Aleyna’ya haddini bildirdi. Aleyna’nın bitmek tükenmek bilmeyen istekleri karşısında kafası karışan Feyyaz ise ondan ayrılma kararı aldı. Diğer yanda Selma ve Leylim’in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülüp yılların sırrı açığa çıktı. Mihran yangını kendisinin çıkardığını anladı. Saliha ise kimseye haber vermeden eşyalarını toplayıp evden gitti.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk