İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi!
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.