İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynayacağı maç için bildirdiği kadro ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ile yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Mbwana Samatta'nın Finansal Fair-Play kuralları gereği kadroya yazılmadığı öne sürüldü.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos, Zanka, Steven Caulker, kadro dışı kalan Caner Erkin, Diego Perotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş de UEFA listesine yazılmadı.