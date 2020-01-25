İşte enkaz altındaki kadınla görüşme anları!

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Göçük altında bulunan ve adının Azize olduğu öğrenilen bir anneyle cep telefonuyla temas kuran bir kurtarma görevlisinin enkaz altındaki kadınla konuşma anı kameralara böyle yansıdı.

Enkaz altındaki kadının eşinin ve çocuklarının da enkaz altında olduğunu söylediği öğrenildi.