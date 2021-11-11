TRANSFER BÜTÇESİ NE KADAR?



Premier Lig'in puan cetvelinde dibe demir atan Newcastle United, Suudi yatırımcıların desteğiyle takımın çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. Mirror'da yer alan habere göre, kulüp yönetimi ara transfer için 50 milyon Sterlin'lik bir bütçe hazırladı.