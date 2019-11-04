İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü

Gerçekte Navagio Sahili, Zakynthos Adası, Yunanistan
Eyfel Kulesi, Paris, Fransa
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Eyfel Kulesi, Paris, Fransa
Karl Köprüsü, Prag, Çek Cumhuriyeti
Karl Köprüsü, Prag, Çek Cumhuriyeti
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Plitvice Gölleri, Hırvatistan
Plitvice Gölleri, Hırvatistan
Vernazza, Cinque Terr, İtalya
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Vernazza, Cinque Terr, İtalya
Tower Bridge, Londra, İngiltere
Tower Bridge, Londra, İngiltere
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Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosu, Paris, Fransa
Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosu, Paris, Fransa
Phuket Adası - Tayland
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Phuket Adası - Tayland
Çin Seddi
Çin Seddi
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Giza Piramiti, Kahire, Mısır
Giza Piramiti, Kahire, Mısır
Niagara Şelaleleri, Kanada
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Niagara Şelaleleri, Kanada
Sistina Şapeli, Vatikan
Sistina Şapeli, Vatikan
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Manneken Pis Çeşmesi, Brüksel, Belçika
Manneken Pis Çeşmesi, Brüksel, Belçika
Versay Sarayı, Paris, Fransa
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Versay Sarayı, Paris, Fransa
Yasak Şehir, Pekin, Çin
Yasak Şehir, Pekin, Çin
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Buckingham Sarayı, İngiltere
Buckingham Sarayı, İngiltere
Yellowstone Ulusal Parkı, ABD
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Yellowstone Ulusal Parkı, ABD
Pisa Kulesi, İtalya
Pisa Kulesi, İtalya
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Eyfel Kulesi, Paris, Fransa
Eyfel Kulesi, Paris, Fransa
Eyfel gölgesinde piknik yapanlar
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Gerçekte olan...
Maldivler
Maldivler
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Rio de Janeiro, Brezilya
Bu kare bir konserden ama yine de kalabalık.
Trevi Çeşmesi, Roma, İtalya
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Trevi Çeşmesi, Roma, İtalya
Venedik'te romantik bir gezi
Venedik'te romantik bir gezi
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Santorini, Yunanistan
Santorini, Yunanistan
Tac Mahal, Hindistan
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Tac Mahal, Hindistan
Stonehenge - İngiltere
Stonehenge - İngiltere
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Vatikan
Vatikan
Küçük Deniz Kızı Heykeli, Kopenhag, Danimarka
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Küçük Deniz Kızı Heykeli, Kopenhag, Danimarka
Central Park, New York, ABD
Central Park, New York, ABD
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