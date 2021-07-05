Yeni şampiyon artık o!

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 1.94, yıllık enflasyonun yüzde 17.53 olarak açıklandığı haziran ayında, teknoloji pazarında ise ortalama fiyatlar bilgisayar ve tablette düşerken, oyun konsolu, telefon ve televizyonda ise artmaya devam etti.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ortalama fiyatı aylık bazda yüzde 4.5, yıllık bazda ise yüzde 100 artan televizyon, teknoloji ürünleri arasında yeni zam şampiyonu olarak öne çıktı.
TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE AYLIK VE YILLIK ENFLASYON NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri tabanında yer alan verilere göre Haziran 2020’de ortalama fiyatı 3025 TL olan televizyon fiyatları, Haziran 2021’de iki kat artışla 6054 TL’ye yükseldi. Yıllık bazda ortalama televizyon fiyatlarındaki artış yüzde 100.1 oldu.
2020 yılının ilk aylarında pandemi ile birlikte artan uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisiyle rekor üstüne rekor kıran bilgisayar fiyatlarındaki kısmi düşüş geçen ay da devam etti.
TÜİK verilerine göre bu yılın nisan ayında ortalama 8633 TL ile en üst seviyesine çıkan bilgisayar fiyatları, mayıs ayında 8534 TL’ye, haziran ayında ise 8486 TL’ye geriledi. Bu düşüşte, hem normalleşme adımları ve hem de okulların tatil dönemine girmesiyle birlikte azalan talep de etkili oldu.
SON 1.5 YILDA BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?
Bilgisayar fiyatlarında yaşanan bu aşağı yönlü trend ile birlikte, teknoloji ürünleri pazarında zam şampiyonluğu da bilgisayardan televizyona geçti. Televizyon fiyatlarındaki artışla özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) döneminde artan talep belirleyici oldu.
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