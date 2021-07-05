Yeni şampiyon artık o!

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 1.94, yıllık enflasyonun yüzde 17.53 olarak açıklandığı haziran ayında, teknoloji pazarında ise ortalama fiyatlar bilgisayar ve tablette düşerken, oyun konsolu, telefon ve televizyonda ise artmaya devam etti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ortalama fiyatı aylık bazda yüzde 4.5, yıllık bazda ise yüzde 100 artan televizyon, teknoloji ürünleri arasında yeni zam şampiyonu olarak öne çıktı.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE AYLIK VE YILLIK ENFLASYON NE OLDU?

Haziran 2020 Mayıs 2021 Haziran 2021 Aylık Değişim Yıllık Değişim Televizyon 3025 5795 6054 4.5% 100.1% Oyun Konsolu 3809 5153 5180 0.5% 36.0% Bilgisayar 6819 8534 8486 -0.6% 24.4% Tablet 1318 1590 1584 -0.4% 20.2% Telefon 3350 3892 3968 2.0% 18.4%

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri tabanında yer alan verilere göre Haziran 2020’de ortalama fiyatı 3025 TL olan televizyon fiyatları, Haziran 2021’de iki kat artışla 6054 TL’ye yükseldi. Yıllık bazda ortalama televizyon fiyatlarındaki artış yüzde 100.1 oldu.

2020 yılının ilk aylarında pandemi ile birlikte artan uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisiyle rekor üstüne rekor kıran bilgisayar fiyatlarındaki kısmi düşüş geçen ay da devam etti.

TEKNOLOJİDE FİYATI EN ÇOK ONUN ARTTI!

TÜİK verilerine göre bu yılın nisan ayında ortalama 8633 TL ile en üst seviyesine çıkan bilgisayar fiyatları, mayıs ayında 8534 TL’ye, haziran ayında ise 8486 TL’ye geriledi. Bu düşüşte, hem normalleşme adımları ve hem de okulların tatil dönemine girmesiyle birlikte azalan talep de etkili oldu.

SON 1.5 YILDA BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Ay Bilgisayar Fiyatı (Ort., TL) Televiyon Fiyatı (Ort., TL) Ocak 2020 5998 2926 Şubat 2020 6040 2889 Mart 2020 6218 2918 Nisan 2020 6598 2912 Mayıs 2020 6795 2950 Haziran 2020 6819 3025 Temmuz 2020 6838 3083 Ağustos 2020 7002 3143 Eylül 2020 7187 3284 Ekim 2020 7596 3434 Kasım 2020 8141 3638 Aralık 2020 8353 3716 Ocak 2021 8628 5463 Şubat 2021 8417 5467 Mart 2021 8434 5527 Nisan 2021 8633 5792 Mayıs 2021 8534 5795 Haziran 2021 8486 6054

Bilgisayar fiyatlarında yaşanan bu aşağı yönlü trend ile birlikte, teknoloji ürünleri pazarında zam şampiyonluğu da bilgisayardan televizyona geçti. Televizyon fiyatlarındaki artışla özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) döneminde artan talep belirleyici oldu.