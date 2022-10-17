İşte 'Altın Yunus' için yarışacak 10 film

Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 'Altın Yunus' için yarışacak 10 film belli oldu.
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 10. Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında yer alan filmler belli oldu.
Nashen Moodley, Urszula Antoniak, Nenad Dukic, Jan Jilek ve Şükrü Sim’den oluşan jüri karşısına çıkacak uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında; Davit Pirtskhalava’nın Tsitsi’nin 13 yıl aradan sonra eski sınıf arkadaşı Guga’yı tüm sınıfa yaşattığı zorluklardan dolayı cezalandırmak için sınıf arkadaşlarıyla bir buluşma ayarlamasını anlatan ve dünya prömiyerini 47. Toronto Film Festivali’nde yapan, Gürcistan’ın Oscar Adayı "A LONG BREAK” dikkat çekiyor.
Youssef Chebbi’nin eski rejim tarafından kontrol edilen ve devrimin başlamasıyla inşaatı durdurulan Tunus'taki Carthage Bahçeleri’nde, Fatma ve Batal isminde iki polis memurunun yanmış cesetlerinin bulunmasıyla araştırılan olayları anlatan ve prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan “ASHKAL” ile Philip Scheffner’in yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle Fransa’da oturma izni alan ancak sağlığı düzeldiğinde ülkeyi terk etmesi gereken Zohra’nın hikayesini anlatan ve 72. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde görücüye çıkan “EUROPE” da bu yıl yarışacak filmler arasında.
Bianca Lucas’ın Teksas’ta bir petrol kuyusunda çalışan John’un Mississippi’deki evine dönmesini, burada bastırdığı travmasıyla ve toplumsal değerlerin yok oluşuna yas tutan insanlarla yüzleşmesini anlatan ve prömiyerini 75. Locarno Film Festivali’nde yapan “LOVE DOG”, Lola Quivoron’ın toplumsal normlara aykırı davranan, motosiklet tutkunu Julia’nın yüksek hızda akrobasi gösterileri yapan bir grup motorcuyla tanışmasını konu alan ve 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bakış bölümünden “Coup de Coeur" ödülünü kazanan “RODEO”, Noémi Veronika Szakonyi’nin asi bir genç olan Zsófi’nin yeni doğan kızını evlatlık vermesiyle fiziksel ve ruhsal çelişkilerle mücadele etmesini anlatan ve dünya prömiyerini 28. Saraybosna Film Festivali’nde yapan “SIX WEEKS” de büyük ödül 'Altın Yunus' için iddialı filmler arasında.
Ilgar Najaf’ın komünist çiftlikte kolektif olarak yaşayan bir ailenin hayatı etrafında dönen ve prömiyerini 26. Busan Uluslararası Film Festivali’nde yapan “SUGHRA’S SONS”; Mihai Mincan’ın bir transatlantik gemisinin vardiya değişimi sırasında Dumitru isminde Romanyalı bir kaçağın hikayesini konu alan ve prömiyerini 79. Venedik Film Festivali’nin Ufuklar Bölümü’nde gerçekleştiren “TO THE NORTH”; Miloš Pušić’in güvenilmez bir inşaat yatırımcısının yanında çalışan, soğukkanlı bir iş insanı Lidija’nın hikayesine odaklanan ve dünya prömiyerini 72. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yapan “WORKING CLASS HEROES”; Michal Blaško’nun yabancı bir ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışan Irinia’nın ailesini korumakla gerçekleri bulmak arasında kalmasını konu edinen ve prömiyerini 79. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren “VICTIM” de yarışma filmleri arasında yer alıyor.
21-28 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali’nin biletleri 17 Ekim’de satışa sunulacak.
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