İşte Altın Koza için yarışacak filmler

13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Koza için yarışacak 10 film belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığını yaptığı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuran 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

“Sen Ben Lenin”

13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde; Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha”, Barış Sarhan’ın “Cemil Şov”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Dermansız”, Erdal Rahmi Hanay’ın “Fuad”, Sinan Sertel’in “İçimdeki Kahraman”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Koridor”, Muhammet Çakıral’ın “Lacivert Gece”, Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin”, Ahmet Necdet Çupur’un “Yaramaz Çocuklar”, Mehmet Ali Konar’ın “Zin ve Ali’nin Hikayesi” adlı filmleri Altın Koza ödülleri için heyecan yaşayacak.

“Koridor”

DÜNYA VE TÜRKİYE PRÖMİYERLERİ ADANA’DA

Altın Koza için yarışacak filmlerden; yönetmenliğini Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yaptığı “Dermansız” ile Erdal Rahmi Hanay’ın yönettiği “Fuad”, dünya prömiyeri ile Adana izleyicisi ile buluşacak. Dünya prömiyerini yarışma kapsamında gerçekleştirecek diğer filmler ise; yönetmenliğini Sinan Sertel’in yaptığı “İçimdeki Kahraman”, Erkan Tahhuşoğlu’nun yönettiği “Koridor” ve Muhammet Çakıral’ın yönettiği “Lacivert Gece” olacak.

“Fuad”

Yarışma finalistlerinden Nisan Dağ’ın ikinci filmi “Bir Nefes Daha” dünya prömiyerini 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yaptı. Barış Sarhan’ın ilk sinema filmi olan “Cemil Şov” da Altın Koza için yarışacak filmlerden. 43. Moskova Film Festivali’nde ilk kez seyirci karşısına çıkan “Sen Ben Lenin” ise yönetmen Tufan Taştan’ın ilk uzun metraj filmi. Ahmet Necdet Çupur'un ilk uzun metraj filmi “Yaramaz Çocuklar” belgeseli, prömiyerini gerçekleştirdiği 2021 Visions du Reel’de “Jüri Özel Ödülü” aldı. Belgesel Türkiye’de ilk kez Adana’da gösterilecek. Altın Koza ödüllerinin son adayı ise Mehmet Ali Konar’ın yönettiği “Zin ve Ali’nin Hikayesi.”

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Altın Koza Ödülleri” 18 Eylül 2021 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.