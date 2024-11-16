İşte A Milli Takım'ın penaltı kazandığı pozisyon!
UEFA Uluslar B Ligi 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler'i ağırladı. Ay-yıldızlılar mücadelenin 87. dakikasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...
Giriş: 16.11.2024 - 22:00 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:00
UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Galler ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 87. dakikasında Neco Williams'ın Yunus Akgün'e müdahalesi sonrası Bizim Çocuklar penaltı kazandı.
Topun başında geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.
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