Bu durum evde vakit geçirmenize vesile olacaktır. Ancak misafir ağırlamanın ve hatta masa donatmanın nasıl olduğunu unuttuğunuzu, ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizi fark etmenize vesile olacaktır.” dedi ve 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda nelerin beklediğini açıkladı.