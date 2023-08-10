İşte 2023 yılının en iyi su altı fotoğrafları! Yarışmayı kazanan gün batımında poz veren yunus oldu!
"The 2023 Underwater Photography Of The Year (Yılın En İyi Su Altı Fotoğrafçılığı) yarışmasının kazananları belli oldu. 72 ülkeden 6 binden fazla fotoğrafçı katıldı ve yarışmayı kazanan fotoğraf gün batımında poz veren yunus balığının unutulmaz anı oldu.
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CHRİS GUG - PİNKABOO
UPY tarafından düzenlenen Yılın Su Altı Fotoğrafçılığı ödülleri dünyanın dört bir yanından okyanusların, göllerin ve nehirlerin derinlerinde çekilen şaşırtıcı fotoğrafların ödüllendirildiği bir platformdur.
Chris Gug tarafından çekilen "Pinkaboo" ödül kazanan fotoğraflardan birisi. Gug, fotoğrafı çekmeden önce içinde küçük bir balık bulunan mercan görüntüsü yakalamayı hayal ettiğini söyledi.
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DAVİD ALBERT - BEHİND THE SCENES
Maldivler'in güçlü akıntılarında yakalanan büyüleyici yengeç fotoğrafı yakalaması en zor fotoğraflardan birisi olarak seçildi.
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SHANE GROSS - UNSUNG
Shnane Gross, "Unsung" çalışmasıyla balık embriyoları ve yumurta keseleriyle, denizdeki yaşama dair inanılmaz bir bakış açısı sunuyor.
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YUJING GUO - THE BLUE EYE
Yujıng Guo, bu sahneyi ilk gördüğünde bir zaman tüneline benzettiğini söylüyor.
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DOUGLAS KLUG - KELP FOREST GOLD
Garibaldi, Kaliforniya'daki Eyalet Deniz Balığı statüsü nedeniyle korunuyor ve balık avlamak yasak. Uygun koşullar altında dalgıçlar dalış yapabiliyor. Klug dalış yaptığı sırada sevimli dostu kameradaki yansımasına takılmış.
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RAFAEL FERNANDEZ CABALLERO - SKY FULL OF RAYS
Caballero bu fotoğrafta, vatoz balıklarını, tıpkı havada uçan kuşlara benzettiğini söylüyor. Su altında kuşlarla dolu bir görüntü olarak tanımlıyor.
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ANDY SCHMİD - CROWD CONTROL
Ringa balıklarını yemek için sabırsızlanan dişi bir orka balığının fotoğrafı.
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J. GREGORY SHERMAN - FADE
Sherman, fotoğrafı yakaladığı o an için "Dalış partnerim ve ben, sabah ışığının ilk saatlerinde bozulmamış kum dalgalarını yakalamak için Stringray City'ye varmak üzere tekne kiraladık. Güneşin yeni doğdu vakitlerde güney vatozları bana doğru yöneldi ve görüntüyü kumda süzüldükleri sırada yakaladım. Renkli şafak, kum ve denizin rengi bölünmüş bir fotoğraf yakalamamı sağladı."
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ALVARO HERREO - HOPELESS
Alvaro Herreo okyanusta çektiği bu fotoğrafı yaşadığı en üzücü anlardan birisi olarak tanımlıyor. Bir kambur balinanın kuyruğuna dolanmış halat ve saplanmış şamandıra nedeniyle acı dolu, ısıtırap verici ölüm süreci fotoğraflanıyor. Herrero, su altında kambur balina ile zaman geçirdiğini ve göz teması kurduğunu onların duygulu ve zeki bir varlık olduğunu kendi gözleri ile gördüğünü söylüyor.
Ödül kazanan bu fotoğraf insanın benciliğinin ve sorumsuzluğunun ürünü sonucunda gezegenimizin çektiği acıların yansıması olarak gösteriliyor.
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THEO VİCKERS - AN İSLAND'S WİLD SEAS
Büyüleyici görüntüsü ile deniz ormanları Vickers tarafından fotoğraflandı.
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KAZANAN FOTOĞRAF KAT ZHOU - BOTO ENCANTADO
2023 yılının su altı fotoğrafçılığı ödüllerinde birinci olan kare, gün batımında kameralara gülümseyen yunus balığı, boto oldu.
Kaynak: Forbes, UPY