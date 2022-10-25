APY 14 yargıcı ve bilim iletişimcisi Melissa Broobby “Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın bu görüntüsünü ilk gördüğümde çok etkilendim. Güneş Sistemimize yeni gelen bir ziyaretçinin bu resmi çok güzel çekilmiş. Arka plandaki yıldızlar kuyruklu yıldızın kuyruğuna büyülü bir görünüm veriyor. Bu görüntüye bütün gün bakabilirim” dedi.