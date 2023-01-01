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2022 yılında en çok konulan isimler belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında erkeklerde en çok Alparslan, kızlarda da en çok Zeynep isminin konulduğunu açıkladı

Giriş: 01.01.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri Bakanlığı açıkladı 2022 yılında en çok konulan isimler! -Güncel haberler
İşte 2022 yılında en çok konulan isimler
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ZEYNEP İLK SIRADA

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEĞE VERİLDİ

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri dikkat çekti.

Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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