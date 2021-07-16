Apple’ı yerinden etti!

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Akıllı telefon pazarındaki rekabet iyice kızıştı. Pazar araştırma kuruluşu Canalys’in açıkladığı 2021 yılı 2. çeyrek rakamlarına göre Çinli Xiaomi, ABD’li Apple’ı geride bıraktı. Son bir yılda yüzde 83’lük büyüme kaydeden Xiaomi, Apple’ı geçerek, tarihinde ilk defa pazarda ikinciliğe yerleşmiş oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında Samsung yüzde 19’luk pay ile ilk sırada yer alırken, Xiaomi yüzde 17 ile ikinci, Apple yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı. Pazarda bu üç markanın ardından ise 4. ve 5. sırayı yüzde 10’arlık pazar paylarıyla Çin’in diğer önde gelen markaları Oppo ve Vivo aldı.

SAMSUNG'A BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI [GÜNCEL PAZAR PAYLARI]

Marka 2021-2Ç Pazar Payı Yıllık Büyüme Samsung 19% 15% Xiaomi 17% 83% Apple 14% 1% Oppo 10% 28% Vivo 10% 27%

Yıllık büyüme oranlarına bakıldığında ise bu 5 marka arasında Xiaomi yüzde 83 ile birinci, Oppo yüzde 28 ile ikinci, Vivo ise yüzde 27 ile üçüncü oldu. Samsung’un yıllık büyümesi yüzde 15 olarak belirlenirken, Apple’da ise bu oran yüzde 1’de kaldı.

'DENİZAŞIRI İŞİNİ HIZLA BÜYÜTÜYOR'

Xiaomi’nin, Samsung ve Apple ile karşılaştırıldığında, ortalama satış fiyatının sırasıyla yaklaşık yüzde 40 ve yüzde 75 daha ucuz olduğunu belirten Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, "Xiaomi denizaşırı işini hızla büyütüyor. Örneğin, sevkiyatları Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50'den fazla arttı. Xiaomi, Samsung’u yerinden etmeye odaklanmış durumda” dedi.