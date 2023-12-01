Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.039,68 %1,15
        DOLAR 28,9190 %0,18
        EURO 31,5085 %0,08
        ALTIN 1.893,66 %0,22
        FAİZ 39,44 %1,49
        GÜMÜŞ GRAM 23,39 %-0,28
        BITCOIN 38.412,00 %1,75
        GBP/TRY 36,5795 %0,18
        EUR/USD 1,0887 %0,02
        BRENT 80,77 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 3.096,13 %0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul’un kasım enflasyonu yüzde 73,89 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul’un kasım enflasyonu yüzde 73,89 oldu

        İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan fiyatlar yüzde 2,94 artış gösterdi. Yıllık artış oranı perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un kasım enflasyonu yüzde 73,89
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.

        Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 olduğu görüldü.

        Kasımda perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konutta yüzde 4,95, gıdada yüzde 4,84, giyimde yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 arttı, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,52 azaldı.

        Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddelerde yüzde 2,87, madenlerde yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,88 artış, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 azalış görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        Habertürk Anasayfa