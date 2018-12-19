İstanbul’un ikinci büyük Kültür Sanat Merkezi açıldı

İstanbul ikinci büyük Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’ne kavuştu. Açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı İstanbul Okan Üniversitesi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi 1550 kişilik çok amaçlı bir konferans salonuna, 4 katlı bir kütüphaneye, 2 katlı sergi salonuna, 7 fuaye ve kokteyl alanlarına ev sahipliği yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açılış Töreni’nde Merkez hakkında “İstanbul Okan Üniversitesi’nin eğitime verdiği önemi ve son yıllarda özellikle sağlık alanında yaptığı yatırımları biliyoruz. İnsani, aydın ve girişimci insanlar yetiştirdiğini görüyor, yakından da takip ediyorum. Tıpta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde eğitim-öğretim önemli ama Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da değer, destek vermemiz lazım. İstanbul Okan Üniversitesi bunu da ihmal etmiyor. Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde umarım önemli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecektir, bilim alanında da önemli kongrelere ev sahipliği yapılacaktır” diye konuştu.



Açılış Töreni’nde konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise Tuzla Kampüsü içinde bulunan İstanbul’un ikinci büyük Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nin, Üniversite etkinliklerinin yanı sıra kongre, tiyatro, konser gibi organizasyonlar için de dışarıya kullanıma açık olacağını belirtti. “Merkez İstanbul’da sahnesi ve kapasitesi ile önemli bir açığı kapatacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na fahri doktora unvanı



Çavuşoğlu’na törenin ardından fahri doktora unvanı takdim edildi. Bu unvanın gerekçesini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak şu sözlerle ifade etti: “Sayın Çavuşoğlu günümüzde yaşanan insani krizlerden etkilenen sivillere yardım, destek ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi anlamında başarılı çalışmalara imza atmıştır. Uluslararası alanda belirsizliklerin arttığı, çoğulculuğa dayanan liberal değerlerin zemin kaybettiği bir dönemde, Türkiye dış politikasını hem ülkesi hem de bölgesi için barış ve güvenliğin tesisini sağlayacak şekilde yürütmektedir. Türkiye 3,3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Çavuşoğlu bu konuda Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası kamuoyunun oluşması için aktif rol oynamıştır”.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu fahri doktora unvanı için “Ne kadar hak ettiğimi bilmiyorum ama İstanbul Okan Üniversitesi’ne beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim” diye konuştu.



5 katlı İstanbul Okan Üniversitesi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Ana Salon, Çok Amaçlı Salon, Sergi Salonu, Fuaye ve Kokteyl Alanları ve Kütüphane’den oluşuyor.

İki balkonuyla birlikte 1550 kişi kapasiteye ve kulis-prova odaları 1000 metrekare alana sahip olan Ana Salon önemli prodüksiyonları ağırlamak için gün sayıyor.



Merkez’de İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına açık 1300 metrekarelik 4 katlı kütüphane de bulunuyor. 600 kişilik oturma kapasiteli kütüphanenin kitap kapasitesi ise 50 bin adet