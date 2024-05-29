İstanbul'un Fethi kutlama programı 2024: Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?

İstanbul’un Fethi kutlama programı merak ediliyor. İstanbul’un Fethi kapsamında pek çok alanda etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerden birisi de Istanbul’da yapılacak olan Sena Şener ve Haluk Levent konseri. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması geldi. Peki Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?