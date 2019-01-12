ORTA DOĞU'DAN GELEN TURİSTLERDEN KATKI

Sapanca'ya özellikle Orta Doğu'dan yabancı turist akını olduğuna dikkati çeken Yılmazer, "Daha önce Katar, Dubai, Kuveyt, Yemen ve Suudi Arabistan'dan çok geliyordu. Bu aralar kış olduğu için daha çok Suriye, Irak vatandaşları geliyor. Genel olarak Orta Doğu'dan gelenler turizm açısından Sapanca'mıza çok katkıda bulunuyorlar. Yarıyıl tatili için gelmeye başladılar çünkü bizim yarıyıl onların da tatiline denk geliyor." şeklinde konuştu.