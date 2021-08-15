Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 maçta 24 galibiyet ve 12 beraberlik alan Manisa, lider olarak yükseldiği TFF 1. Lig'de bu serisini sürdürdü.
İstanbulspor karşısında Manisa'nın yeni oyuncularından Dever Orgill 3 gol birden atarken, 1 gol kaydeden Andre Sousa da ilk maçına golle başladı.
Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin ilk maçlarının hep farklı geçtiğini, başlangıcı iyi yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Geçen sezon namağlup şampiyon olduklarını ve kendilerinden beklentinin yükseldiğini anlatan Özbalta, şunları kaydetti:
"Biz bunun üzerine koyarak gitmek durumundayız. Oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydu. Maçtan önce oyuncularımızla hatalar olabileceğini paylaştık ama biz bir ekibiz, olgun sporcuları olan, karakterli bir takımız. Çok ciddi geri dönüşler yaptık. 2-0'dan sonra daha rahat bir oyun olabilirdi. 2-1 olduktan sonra rakip de bir gol daha bulabilirim düşüncesine girdi ve ikinci golü de yedik ama oyuncularımızın fedakarlıklarıyla karşılaşmadan galip ayrılmasını bildik. Bu tarz galibiyetler takımın öz güveninin artması ve camianın da moral bulması çok önemli. Bunun için çok mutluyum."
Özbalta, eksiklerinin farkında olduklarınıda belirterek, "Hem kulüp yapısı olarak hem de takım olarak bu eksikleri giderebilecek güçteyiz. Oyuncularımın alınlarından öpüyorum ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün Manisa halkını gururlandırdılar. Ekran başından bizi destekleyen Manisa halkına teşekkür ediyorum. Bu galibiyet hem oyuncularıma hem de tüm Manisalılara armağan olsun." ifadelerini kullandı.
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