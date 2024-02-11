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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk Futbolunun değişime ihtiyacı var - Futbol Haberleri

        İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk Futbolunun değişime ihtiyacı var

        İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolu için katma değer üretmeye, Türk futbolunu değiştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Türk futbolunun ihtiyacı olduğu değişim için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve bunu yapacağız. Çok az kaldı. Bunu başaracağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:49
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        "Türk Futbolunun değişime ihtiyacı var"
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        İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Türk futbolu için katma değer üretmeye, Türk futbolunu değiştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçın başından itibaren kendi stratejisini uygulayan takım bizdik. 10 kişi kaldıktan sonra bile topa daha çok sahip olan, hücum girişimi yapan takım İstanbulspor'du. İlk dakikadan itibaren ataklarımız rakibi ürküttü. Psikolojik olarak geri çekildiklerini hissettik. İstanbulspor oynadığı oyunla rakiplerini ürkütüyor ama bugün başkaları da paniğe kapılmıştı. Penaltı ve kırmızı karta değinmeyeceğim. Kural üzerinden bakıldığında verilebilecek kararlar. İstanbulspor daha fazla atak yapacak diye rakipten daha fazla insan veya kurum paniğe kapıldı. Bırakın pozisyonlar gol olsun. Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girer ve iptal eder. Ancak 1 metre geriden çıkan oyuncuya panikle ofsayt bayrağı kaldıran içgüdü, güdü veya mesaj mı var? İlk yarının sonunda Gaziantep FK'li oyuncu topa basarak düştü. Kazandığımız top tehlikeli pozisyon olacaktı ama topun yaptığı faulde aleyhimize düdük çalındı. Penaltı ve kırmızı karta takılmaya gerek yok. Oyun içinde, 'İstanbul nasıl olsa düştü. Bari başkalarını karşımıza almayalım' bu zihniyeti hissediyorsunuz. Bunu haftalardır hissediyoruz. Uzak ara aleyhine en fazla penaltı çalınan takım İstanbulspor. Aleyhimize 10. penaltı oldu. Bence penaltı, yoruma açık bir pozisyon. Video Yardımcı Hakem işinin ülkemizde suyu çıktı. Yoruma açık pozisyonlar hakem kararına kalmalı. Bir oyuncunun kalçasının kenarı rakibinin kramponunun kenarına değdi diye penaltı verilmemeli. Futbol bu kadar basit bir oyun değil. Ya da ikinci sarı kartın bir anlamı olmalı. Adam, hakikaten ikinci sarı kartı hak etmeli. Loshaj'ın gördüğü ikinci sarı kartlık pozisyon değil. Maç genelindeki tutumdan çok rahatsızız" şeklinde konuştu.

        "TÜRK FUTBOLU İHTİYACI OLAN DEĞİŞİMİ YAŞAYACAK"

        Altyapıdan futbolcuları A takıma çıkarmaya devam edeceğini aktaran Korkmaz, "Onlarla oynamaya devam edeceğiz. Eldeki, altyapıdan çıkaracağımız futbolcularla oynamaya çalışacağız. Türk futbolu için katma değer üretmeye, Türk futbolunu değiştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Türk futbolunun ihtiyacı olduğu değişim için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve bunu yapacağız. Çok az kaldı. Bunu başaracağız. Biz kıvılcımı çakacağız, başkaları destek verecek ve Türk futbolu ihtiyacı olan değişimi yaşayacak. Harcayanlar ve tüketenler değil bizim gibi üretenler devam edecek. Maçın son 20 dakikasında 10 kişiydik. Son sıradaki takıma karşı rakipteki 4-5 oyuncu yere yatan kalkmıyor. Futbol oyununu yatarak geliştiremezsiniz. Ayakta, koşarak ve top oynayarak geliştirirsiniz. Bugün bir maç alırsınız. Yarın yerde yattığınız şey başka şekilde önünüze gelir. Yere yatarak zaman kazanmaya çalışan oyuncumu uyarırım. Futbolu böyle geliştiremezsiniz, bir adım ileri gidemezsiniz. En fazla bu kadar olur" diye konuştu.

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