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Süper Lig´in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, "Hafta boyunca çalıştığımız üçüncü bölge varyasyonlarının karşılığını veremedik. Arka direkten bulduğumuz pozisyonlar var. Bu tip maçlarda öne geçmek lazım. Başaramadık. Ayağımızdaki topu rakibe verip, basit bir gol yedik. İkinci yarı daha fazla risk aldık golü bulmak için. Genelinde başarılı olduk diyebilirim ama sonuçlandırma istediğimiz şekilde olmadı. Adana Demirspor'un oyuncu kalitesi herkesin malumu. Adana Demirspor temposunun altındaydı. Çalıştığımızın karşılığını buluyoruz ama sonuç alamıyoruz." diye konuştu.

Ligde kalmayı hak ettiklerini söyleyen Tekke, "Futbolda önce fiziksel olarak hazır olmak gerekiyor. Çok üzgünüm. Golü bulsak belki ligde kalmayı garantileyecektik. Ümraniyespor maçına kaldı. Kazanmak zorunda olduğunuzda, topu kaleye atmanız gerekiyor. Doğru vuruşlar yapmanız gerekiyor. Finalde bunu başaramadık. Umarım son maçımızı kazanarak ligde kalırız. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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