Sarı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

İstanbulspor'da mart ayında göreve getirilen Fırat Gül'ün, 2019-2020 sezonu öncesi haziranda sözleşmesi uzatılmıştı.