İstanbulspor’dan Süper Lig’de gelecek sene oynanacak sezon için isim önerisi geldi. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, korona virüs ile mücadele döneminde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin 2020-2021 sezonuna verilmesi talep edildi. İstanbulspor sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu’na konuyla ilgili gönderilen mesajda şu ifadelere yer aldı:

"İstanbulspor Kulübü olarak, tüm sağlıkçılarımızın özverisinin temsili haline gelen ‘’Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’’ isminin, 2020-2021 Süper Lig Sezonunun adı olarak kabul edilmesini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep ediyoruz."

Korona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismi Okmeydanı'nda yapılan şehir hastanesine de verilmişti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."