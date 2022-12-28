Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 14. basamakta bulunuyor.

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