Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig İstanbulspor

İstanbulspor - Kasımpaşa CANLI YAYIN

İstanbulspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT Spor'da. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İstanbulspor ligde 18. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor. İşte maça dair detaylar...

Giriş: 28.12.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbulspor - Kasımpaşa CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 2

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjnoaj, Petretta, Tırpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, topladığı 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçların dördünü kazanan, üçünde berabere kalan ve yedisini kaybeden Kasımpaşa ise hanesine yazdırdığı 15 puanla 14. basamakta bulunuyor.

İstanbulspor ligdeki son 7 maçından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Her köşede baş döndüren koylarıyla Likya Yolu
Her köşede baş döndüren koylarıyla Likya Yolu
Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor
Geçen ay Rus birliklerinden geri alınan Herson'da yoğun topçu saldırısı: Ukraynalı siviller kenti terk ediyor
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Adana'dan tepki
Toplu ulaşımda yıllık artış yüzde 81
Toplu ulaşımda yıllık artış yüzde 81

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.