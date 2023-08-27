İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İstanbulspor Galatasaray maçı...
Süper Lig'de 3. hafta dün akşam oynanan Konyaspor Gaziantep FK maçı ile başladı ve gözler bugün oynanacak mücadelelere çevrildi. Gün itibariyle 3 maçın oynanacağı ligde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin açıklaması sonrası İstanbulspor Galatasaray maçının akıbeti ise merak konusu olmuş durumda. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi ve ne zaman oynanacak?
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta karşılaşmalarının başlamasıyla birlikte son şampiyon Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ne zaman oynanacağı gündem olmuş durumda. İşte, konuyla ilgili bilgiler...
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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi.
Söz konusu maç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.
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SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor Galatasaray maçının yanı sıra Fenerbahçe Başakşehir ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.
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SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI
26 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor 2-0 Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk