İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi? İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 3. haftaya gelindi. Söz konusu haftada ligin son şampiyonu Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir açıklama yaptı. Peki, İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi mi ve ne zaman oynanacak?
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Süper Lig'de heyecan 3. hafta bu akşam başlıyor. Haftanın ilk karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 21:00'da başlayacak zorlu mücadele öncesi TFF, İstanbulspor Galatasaray maçının da dahil olduğu 3 maçla ilgili olarak önemli bir açıklama yayınladı. İşte, detaylar...
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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı ertelendi.
Söz konusu maç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak tarih henüz açıklanmadı.
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SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor Galatasaray maçının yanı sıra Fenerbahçe Başakşehir ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.
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SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI
26 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk