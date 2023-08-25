Süper Lig'de heyecan 3. hafta bu akşam başlıyor. Haftanın ilk karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 21:00'da başlayacak zorlu mücadele öncesi TFF, İstanbulspor Galatasaray maçının da dahil olduğu 3 maçla ilgili olarak önemli bir açıklama yayınladı. İşte, detaylar...