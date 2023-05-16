Ligde sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-siyahlılar ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle topladığı 35 puanla haftaya 14. sırada girdi.

46. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı. Galatasaray ile İstanbulspor, bu sezon ayrıca iki hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 6-0’lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.