İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu - Futbol Haberleri

İstanbulspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu - Futbol Haberleri

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında bugün saat 16:00'da başlayacak olan İstanbulspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İstanbulspor’a konuk olacağı karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR’da ise Özgür Yankaya ve Deniz Caner Özaral görev yapacak.