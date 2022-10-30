Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Pedro, Batshuayi
MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemiyor. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
FATİH TEKKE'NİN İLK MAÇI
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle ayrıldığı İstanbulspor, 45 yaşındaki Fatih Tekke ile el sıkıştı. Üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçen Tekke, 5 yıllık sözleşme imzalarken ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkıyor.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi olan Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan İstanbulspor (34M), son üç randevuyu gol atamadan kaybetti.
İstanbulspor'a Süper Lig'de konuk olduğu son iki maçı gol yemeden kazanan Fenerbahçe (1-0 & 3-0), daha önceki iki ziyaretini gol atamadan kaybetmişti (0-1 & 0-2). Sarı-lacivertliler, bu deplasmanda Mayıs 1964'ten bu yana üst üste üç gole kapama yapamadı (2G 1B).
Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (1B 3M), lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk beş iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçme tehlikesiyle karşı karşıya.
Ligdeki son iki deplasman maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2014-Ocak 2015 arasında yaşadı (3 maç). Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Fenerbahçe'den (3) daha fazla gole kapama yapan tek takım Galatasaray (4).
Süper Lig'deki son üç maçını ikişer gol yiyerek kaybeden İstanbulspor, bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Ağustos-Eylül 2004 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı. Bu sezon ligde İstanbulspor'dan (10; Antalyaspor & Ümraniyespor ile eşit) daha fazla iç saha golü yiyen tek takım Kasımpaşa (14).
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!