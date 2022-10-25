İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçının stadının değiştiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

İstanbulspor, maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynuyordu.