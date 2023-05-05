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İstanbulspor'dan Vodafone Park talebi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan İstanbulspor, bu mücadeleyi Vodafone Park'ta oynamak istiyor. Olimpiyat Stadı'nın zemininin bozulmaması nedeniyle maçın bu statta oynanmasına izin verilmezken Vodafone Park için girişimlerin yapıldığı belirtildi

Giriş: 05.05.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbulspor'dan Galatasaray maçı için Vodafone Park talebi
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile iç sahada karşılaşacak olan İstanbulspor bu mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak isterken UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde stat zemininde sorun yaşanmaması için bu talep karşılık bulmadı.

Sarı-siyahlılar daha sonra Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması için girişimlerde bulunurken bu talep de henüz istedikleri gibi sonuçlanmış değil. Beşiktaş cephesi ise bu talebe olumsuz yaklaşıyor.

Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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