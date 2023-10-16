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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Hakan Yakın getirildi - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Hakan Yakın getirildi

        Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Hakan Yakın getirildi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabilen İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:50
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        İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Yakın getirildi.

        Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İstanbulspor'da ligin ilk 4 haftasında yaşanan ikişer mağlubiyet ve beraberliğin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Sarı-siyahlı takım, son 3 maçına ise yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkmıştı.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabilen İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor.

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