İstanbulspor'da Cem Bağcı dönemi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük için Cem Bağcı ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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