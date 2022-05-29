İstanbulspor BB Erzurumspor maçı için artık heyecan dorukta. TFF 1. Lig'i play-off finaline yükselecek 2. takımı belirleyecek zorlu mücadele ile iligli bilgileri bir araya getirdik. İşte merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...

İSTANBULSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor BB Erzurumspor maçı bugün saat 18:00'de başlayacak ve TRTSpor, beIN Sports1 ve beIN Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Muhammed, Ali, Wellington, Etoga, Ethemi, Levent, Melih, Onur, Uygar Mert, Abazaj, İbrahim

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Kardeş, Celik, Schwechlen, Cagiran, Omolo, Bassan, Obertan, Rashani and Gomes